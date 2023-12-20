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В ДНР под обстрелами украинцев пострадали девять мирных граждан

В ДНР под обстрелами украинцев пострадали девять мирных граждан

Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в Донецкой Народной Республике (ДНР) в среду, 20 декабря, сообщил, что в результате обстрелов со стороны украинских неонацистов было ранено девять мирных граждан.

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