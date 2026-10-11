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Царьград

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Три региона Поволжья ночью закрыли небо из-за угрозы БПЛА

Три региона Поволжья ночью закрыли небо из-за угрозы БПЛА

В ночь на 11 октября аэропорт Курумоч в Самаре на 44 минуты приостанавливал приём и выпуск самолётов, из-за чего три рейса вылетели с задержкой, а в Ульяновске два рейса в Москву отправились на один и два часа позже расписания.

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