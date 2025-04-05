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Царьград

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"Убийца с шахматной доской": Битцевский маньяк намерен признаться ещё в 11 преступлениях

"Убийца с шахматной доской": Битцевский маньяк намерен признаться ещё в 11 преступлениях

С 2001 по 2006 год Пичушкин убил 48 человек, а первой жертвой стал одногруппник 9 годами ранее.50-летний Александр Пичушкин, известный также как Битцевский маньяк, намерен признаться ещё в 11 совершённых им убийствах.

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