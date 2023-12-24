В Архангельской области в восьмой раз прошёл форум клубов молодых семей

Очередная встреча собрала на площадке регионального молодежного центра членов клубов и специалистов из 15 муниципалитетов ПоморьяОрганизатором мероприятия выступил центр поддержки молодой семьи при содействии правительства региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии