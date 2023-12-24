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В Архангельской области в восьмой раз прошёл форум клубов молодых семей

В Архангельской области в восьмой раз прошёл форум клубов молодых семей

Очередная встреча собрала на площадке регионального молодежного центра членов клубов и специалистов из 15 муниципалитетов ПоморьяОрганизатором мероприятия выступил центр поддержки молодой семьи при содействии правительства региона.

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