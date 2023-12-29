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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юран об иностранных тренерах в РПЛ: «Манчини, Адвокат или даже Скала – вопросов нет. Раздражает, когда приезжает непонятно кто. Неуважение к нам: типа, вы второсортные»

Юран об иностранных тренерах в РПЛ: «Манчини, Адвокат или даже Скала – вопросов нет. Раздражает, когда приезжает непонятно кто. Неуважение к нам: типа, вы второсортные»

«Я не понимаю этого, честно. Я поиграл в Португалии, Германии, Англии, Австрии. Там, чтобы попасть тренером в топ-клуб, нужно что-то выиграть.

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