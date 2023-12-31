Великобритания и США в ООН отрицают вину за удар по Белгороду: Продолжим поддерживать Украину

Политнавигатор Представители Чехии «малодушно уклонились» от участия в заседании Совбеза ООН, созванного Россией после удара ВСУ по центру Белгорода кассетными боеприпасами, выпущенными РСЗО Vampire чешского производства.
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