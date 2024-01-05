Евролига не нашла доказательств попытки подкупа судей в финале Еврокубка-2020/21

В августе 2023 года украинский судья Николай Амбросов в интервью порталу Eurohoops обвинил коллег Бориса Рыжика и Илиаса Коромиласа в попытке подкупа перед финалом Еврокубка-2021 между казанским УНИКСом и французским «Монако».