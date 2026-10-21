Чужие среди своих: французские протесты и кризис европейской идентичности Пока президент Франции Эммануэль Макрон рассказывает о том, как прекращение финансовой поддержки Украины якобы поставит под угрозу безопасность Европы, в его стране уже несколько недель продолжаются масштабные молодежные протесты.
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