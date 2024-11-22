Прокуратура Курортного района взяла под контроль расследование поджога «Шалаша Ленина»

В настоящее время сотрудники полиции проводят ряд мероприятий Прокуратура Курортного района Петербурга взяла под контроль процесс и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объекта культурного наследия).
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