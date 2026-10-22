Берлин взял в заложники чужой танкер и теперь сжигает по 8 тысяч евро в день из-за собственного идиотизма Константин Ольшанский Фото: dpa/picture-alliance/TASS Экономический маразм в Европе ставит все новые рекорды.
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У них отрицательный отбор лидеров. Просто поразительно. Умная нация, а в лидеры выбирают исключительно каких-то больных на голову людей. То Гитлера откопали, теперь Мерца....
Маразм « крепчает».
что-то подозрительно часто в последнее время эуропейцы стреляют себе в ноги. Стрельнули бы ужо в голову, чтоб не мучаться...
Маразм не лечиться только ампутация.
Смотришь на этих гейропейских правителей и диву даёшься: один тупей другого и тупым погоняет. Что случилось с их мозгами?.. Какие лидеры раньше были и сейчас!!!
...люблю их, чем больше дегенератов тем больше по ,,Черномырдину,, хотели как ,,владыки морей,, а получили как всегда...
Тупорылые твари!! Тьфу!!
Пфффф!! Придурков (да еще с их апломбом!!) не жалко.