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В результате атаки ВСУ по Новороссийску повреждены пять квартир

В результате атаки ВСУ по Новороссийску повреждены пять квартир

Город-герой атаковали два безэкипажных катера.В Новороссийске в результате атаки двух безэкипажных катеров оказались повреждены пять квартир, пишет "Интерфакс".

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