РЕАЛИСТ В мире происходит много интересного и необычного и таким необычным я считаю визит Шойгу в Северную Корею на празднование 70-и летия окончания Корейской войны.
Визит Шойгу в КНДР, который очень озадачил американцев
Комментарии
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Леонид Попивняк
.....хрень а не статья.....автор эксперт в сфере вооружений и знает что есть а чего нет в Северной Корее????
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5 час.
СП
Сергей Потемкин
Не бзди, автор предупредил, что это его личное видение и мнение
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3 час.
Леонид Попивняк
.....так его мнение о супер усовершенствованию российского "Града" Северной Кореей так пусть и остаётся его "личным мнением"......а не объективной информацией как и вся остальная писанина.....что тогда обсуждать????....в мире восемь миллиардов "личных мнений"....и что????
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2 час.
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