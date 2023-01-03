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Минобороны: ВС РФ уничтожили две украинские ДРГ на Купянском направлении

Минобороны: ВС РФ уничтожили две украинские ДРГ на Купянском направлении

mil.ru | Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) Подразделения Вооруженных сил России в рамках спецоперации по защите Донбасса ликвидировали две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на Купянском направлении.

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