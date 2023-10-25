Как война сказывается на экономике Израиля?

Конфликт между Израилем и ХАМАС оказал существенное воздействие на израильскую экономику. Всего несколько недель войны и без начала активной фазы, привели к значительному росту долга и дефицита бюджета страны.
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