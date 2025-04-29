МИД Китая: взаимная поддержка между КНР и Россией остается неизменной

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Взаимная поддержка и доверие в международных отношениях между Москвой и Пекином остается неизменной, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рио-де-Жанейро.