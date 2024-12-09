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Москвичей предупредили об аномальной погоде

Москвичей предупредили об аномальной погоде

В начале недели температура воздуха в Москве будет на два градуса теплее климатической нормы. Об аномальной погоде предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

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