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Военное обозрение

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Риски крупного конфликта на Тайване стали причиной увеличения иностранных инвестиций в производство микрочипов во Вьетнаме

Риски крупного конфликта на Тайване стали причиной увеличения иностранных инвестиций в производство микрочипов во Вьетнаме

По прогнозам экономистов из университета Фулбрайта, потребность Вьетнама в рабочей силе в области полупроводников и микрочипов составит около 20 000 инженеров в течение следующих пяти лет и 50 000 инженеров в течение следующих 10 лет.

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