"Известия": Союз потребителей России предложил изменить правила продажи билетов

Союз потребителей России предложил изменить правила продажи билетов на зрелищные мероприятия. Организаторов могут обязать заключать договор с площадкой и подтверждать договоренности с артистами до начала продаж.
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