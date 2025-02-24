Сиора заявил, что Трамп не будет слушать Макрона из-за разных позиций по Украине

Эксперт по международным отношениям французского Института международных и стратегических отношений (IRIS) Ромуальд Сиора заявил, что президент США Дональд Трамп не будет слушать французского лидера Эммануэля Макрона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии