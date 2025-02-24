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Сиора заявил, что Трамп не будет слушать Макрона из-за разных позиций по Украине

Сиора заявил, что Трамп не будет слушать Макрона из-за разных позиций по Украине

Эксперт по международным отношениям французского Института международных и стратегических отношений (IRIS) Ромуальд Сиора заявил, что президент США Дональд Трамп не будет слушать французского лидера Эммануэля Макрона.

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