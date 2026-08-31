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Крымская газета

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Ветераны СВО поделились опытом профессиональной адаптации на Форуме «Вместе победим»

Ветераны СВО поделились опытом профессиональной адаптации на Форуме «Вместе победим»

Пленарное заседание «СВОИ» стало центральным событием Всероссийского форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим».

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