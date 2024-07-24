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УЕФА исключил "Днепр-1" из Лиги конференций из-за неудачных матчей

УЕФА исключил "Днепр-1" из Лиги конференций из-за неудачных матчей

Команда "Днепр-1", занявшая четвертое место в прошлом сезоне чемпионата Украины, столкнулась с трудностями после решения УЕФА исключить ее из второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2024/25.

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