"Таджикская диаспора "НУР" поспешила опровергнуть скандальное письмо в адрес русских

На протяжении нескольких дней в мессенджерах и социальных сетях тиражировалось письмо на официальном бланке "Таджикской диаспоры "НУР", где говорилось о "радикализации российского общества" и притеснении таджиков.
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