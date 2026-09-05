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Царьград

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Криштиану Роналду не забил в проигрышном матче «Аль-Насра»

Криштиану Роналду не забил в проигрышном матче «Аль-Насра»

Криштиану Роналду сыграл полный матч за «Аль-Наср» в пятом туре чемпионата Саудовской Аравии, но не помог команде избежать поражения от «Аль-Иттихада» со счётом 2:1.

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