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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби о Малкине: «Мы знаем, насколько он близок к 500 голам. Надеюсь, в первой игре мы увидим, как он это сделает»

На счету форварда 1296 (498+798) очков в 1145 матчах в НХЛ. Кросби также поделился мыслями о предматчевых церемониях в честь карьерных достижений.

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