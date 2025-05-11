ВСУ за время перемирия нарушили режим прекращения огня свыше 14 тысяч раз

Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше 14 тысяч раз нарушили режим прекращения огня во время действия перемирия, объявленного Владимиром Путиным в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили 11 мая в министерстве обороны России.