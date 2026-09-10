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Медики Ноябрьска начали прививочную кампанию против гриппа

Медики Ноябрьска начали прививочную кампанию против гриппа

Ноябрян приглашают на вакцинацию от гриппа: в город доставлено три вида препаратов. Начало осени медики считают самым удачным временем для прививки, сообщили в администрации Ноябрьска.

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