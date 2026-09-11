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Происшествия

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Жительница Ханты-Мансийского автономного округа-Югры признана виновной в организации приготовления к убийству по найму и совершении преступлений в отношении своих детей

Доказательства, собранные следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовному делу в отношении жительницы Нефтеюганска.

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