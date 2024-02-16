80 сотрудников полиции Алтайского края стали донорами крови

Выездной пункт по сдаче крови был организован прямо перед входом в здание полиции. Донорами стали 80 сотрудников органов внутренних дел края из Экспертно-криминалистического центра и Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления.
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