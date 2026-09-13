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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбакина о планах на 2027 год: «Цель всегда одна – выигрывать турниры «Большого шлема»

Елена Рыбакина высказалась о соперничестве с Ариной Соболенко . Вчера она обыграла белоруску в финале US Open – 6:4, 5:7, 6:2.

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