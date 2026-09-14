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ИА Регнум

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WP: просьба Украины к Европе о $27 млрд произвела эффект разорвавшейся бомбы

WP: просьба Украины к Европе о $27 млрд произвела эффект разорвавшейся бомбы

Просьба Украины к Европе о выделении еще $27 млрд произвела эффект разорвавшейся бомбы. Об этом 14 сентября заявил высокопоставленный европейский дипломат.

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