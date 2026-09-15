Оказалось, что чихуахуа частично произошли от койотов

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В ДНК самой маленькой собаки в мире нашли неожиданный след дикого хищника. Учёные наткнулись на это случайно, а вот когда и как койот попал в родословную чихуахуа, пока неизвестно.