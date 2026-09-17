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Проба 2

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16 светлых воспоминаний о лете, где счастье пряталось в самых простых вещах

16 светлых воспоминаний о лете, где счастье пряталось в самых простых вещах

У каждого из нас есть лето, которое хочется вспоминать снова и снова. Для кого-то оно пахнет морской солью и нагретым солнцем песком, для кого-то — спелой малиной с куста или дымком вечернего костра.

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