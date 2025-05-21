Врач рассказала о масштабах проблемы ожирения в России

Россия вошла в печальную восьмерку мировых лидеров по распространенности ожирения. Выяснилось, что две трети взрослого населения страны страдают от избыточного веса, а каждый четвертый имеет клиническое ожирение.
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