«Требует масштабных инвестиций»: западные СМИ — о планах ЕС по перевооружению и возрождению оборонной промышленности

Западные СМИ сообщили детали плана Европы по перевооружению и возрождению оборонной промышленности. Как отмечает Politico, ЕС намерен стимулировать эту сферу «масштабными инвестициями» для сдерживания России.
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