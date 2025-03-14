«Требует масштабных инвестиций»: западные СМИ — о планах ЕС по перевооружению и возрождению оборонной промышленности

СБ

Серж Брукс

Это,хорошо что ЕС состоит из многих стран и поэтому их вооружение закончится большим скандалом и выходом из этого союза многих стран,которые дружат с головой.Тем более такие вожди как Фон дер Ляйн тупые и озлобленные Дуры.