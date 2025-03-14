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«Требует масштабных инвестиций»: западные СМИ — о планах ЕС по перевооружению и возрождению оборонной промышленности

«Требует масштабных инвестиций»: западные СМИ — о планах ЕС по перевооружению и возрождению оборонной промышленности

Западные СМИ сообщили детали плана Европы по перевооружению и возрождению оборонной промышленности. Как отмечает Politico, ЕС намерен стимулировать эту сферу «масштабными инвестициями» для сдерживания России.

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Комментарии
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СБ
Серж Брукс
Это,хорошо что ЕС состоит из многих стран и поэтому их вооружение закончится большим скандалом и выходом из этого союза многих стран,которые дружат с головой.Тем более такие вожди как Фон дер Ляйн тупые и озлобленные Дуры.
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