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«Хотим снова в Россию»: чем удивил Международный фестиваль молодежи на Урале

«Хотим снова в Россию»: чем удивил Международный фестиваль молодежи на Урале

Россия со своей стороны и словом и делом доказывает, что жить дружно можно и нужно. На Урале подводят итоги грандиозного Международного фестиваля молодежи, где 92% участников по завершении мероприятий заявили, что хотят вернуться в Россию.

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