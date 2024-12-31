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5 главных неудачников года. Предавший родной город Кузнецов, провалившийся топ-клуб КХЛ, скандальный Ничушкин

5 главных неудачников года. Предавший родной город Кузнецов, провалившийся топ-клуб КХЛ, скандальный Ничушкин

Они захотят поскорее забыть 2024-й.Хоккейный отдел Sport24 начинает подводить итоги 2024 года. В первую номинацию попали те, кому минувшие 366 дней явно не удались.

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