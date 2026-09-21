Палмер, Райс, Рэшфорд, Майну и Ливраменто выбыли из состава сборной Англии из-за травм. Гарнер и Гиббс-Уайт вызваны на замену

Пять футболистов, вызванных в сборную Англии, не смогут принять участие в ближайших матчах. Из заявки национальной команды исключены Коул Палмер , Деклан Райс , Маркус Рэшфорд , Кобби Майну и Валентино Ливраменто – все они выбыли из состава из-за повреждений.