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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Палмер, Райс, Рэшфорд, Майну и Ливраменто выбыли из состава сборной Англии из-за травм. Гарнер и Гиббс-Уайт вызваны на замену

Пять футболистов, вызванных в сборную Англии, не смогут принять участие в ближайших матчах. Из заявки национальной команды исключены Коул Палмер , Деклан Райс , Маркус Рэшфорд , Кобби Майну и Валентино Ливраменто – все они выбыли из состава из-за повреждений.

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