Правительство РФ установило единые правила для интернет-провайдеров и управляющих компаний многоквартирных домов

Эти правила должны упростить разрешение конфликтов между провайдерами, управляющими компаниями и жителями Теперь управляющие компании не смогут мешать провайдерам подключать дома к интернету, обеспечивая жителям свободу выбора услуг связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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