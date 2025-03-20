В Выборгском районе Петербурга благоустроят сквер имени Гаджибекова

На территории установят памятник композитору, чье имя носит парк Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер на проведение работ по благоустройству сквера имени Узеира Гаджибекова, расположенного на пересечении улицы Композиторов и проспекта Просвещения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии