Кожаные юбки 2024

Если соберетесь посчитать, сколько кожаных юбок было показано на подиумах осенне-зимних коллекций 2024 года, то собьетесь! Если вы решитесь на покупку, то не зацикливайтесь на определенной модели — кажется, что актуальны почти все! Приводим в пример десятки разнообразных вариантов: .