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Вечерний Новосибирск

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Полпред Анатолий Серышев подчеркнул важность системной работы по увековечиванию памяти участников СВО

Полпред Анатолий Серышев подчеркнул важность системной работы по увековечиванию памяти участников СВО

Инициативы, направленные на сохранение памяти о героизме участников специальной военной операции, реализуются во всех регионах Сибири во взаимодействии представителей органов власти, некоммерческих организаций, гражданского общества, предпринимателей.

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