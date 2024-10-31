Полпред Анатолий Серышев подчеркнул важность системной работы по увековечиванию памяти участников СВО

Инициативы, направленные на сохранение памяти о героизме участников специальной военной операции, реализуются во всех регионах Сибири во взаимодействии представителей органов власти, некоммерческих организаций, гражданского общества, предпринимателей.
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