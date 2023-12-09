В России захотели заменить термин "умственная отсталость" из-за его некорректности

Авторы законопроекта считают, что этот термин не дает детям с таким диагнозом успешно социализироваться Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий заменить термин "умственная отсталость" на "нарушение интеллекта" в законе об образовании.
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