Глава СК Бастрыкин заинтересовался случаем с ожогами пассажиров в транспорте в Петербурге

Поручено провести процессуальную проверку Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту предоставления небезопасных транспортных услуг в Московском и Кировском районах Санкт-Петербурга.
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