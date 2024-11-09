Котопёс недели: счастливый Бари и игривая Плюша ждут встречи со своими людьми

А еще оба примут участие в фестивале «Собаки, которые любят… и котики» уже в это воскресенье. Прекрасная новость для москвичей, гостей столицы и просто классных людей! Уже в это воскресенье, 10 ноября, в Центре городской культуры «Графит» по адресу улица Электродная, дом 2, строение 32, состоится главное хвостатое мероприятие ноября — фестиваль «Собаки, которые любят… и котики».