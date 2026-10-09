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Макрон использует бандеровцев, чтобы остановить вытеснение Франции из Африки

Макрон использует бандеровцев, чтобы остановить вытеснение Франции из Африки

Франция использует Украину, пытаясь остановить своё вытеснение из бывших колоний Африки, ориентирующихся на Россию.

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