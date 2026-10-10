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FiNE NEWS

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Тойота покорила российский рынок: почему RAV4, Corolla и Yaris стали фаворитами россиян в 2026-м?

Русский рынок авто в 2026 году буквально взорвался популярностью японских автомобилей Toyota. По данным главы «Автостата» Сергея Целикова, за первые девять месяцев года в страну ввезли 101 тысячу машин этой марки — это на 21,5% больше, чем годом ранее.

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