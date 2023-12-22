Житель Москвы зарезал 77-летнюю мать

В Москве задержали мужжчину, который зарезал 77-летнюю мать. Тело женщины с множественными ножевыми ранениям 21 декабря обнаружили в квартире жилого дома в Студеном проезде, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
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