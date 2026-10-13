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HR-эксперты объяснили, может ли отказ от корпоративов навредить карьере

HR-эксперты объяснили, может ли отказ от корпоративов навредить карьере

Отказ сотрудника от корпоратива или тимбилдинга сам по себе не должен становиться основанием для увольнения, а при оценке работы и повышении в должности главным критерием должны оставаться профессиональные результаты.

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