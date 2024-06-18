У 28 жителей Казани и Нижнего Новгорода подозревают ботулизм

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе Число людей, госпитализированных с подозрением на ботулизм, растет. Как сообщил источник РЕН ТВ, по состоянию на утро 18 июня в Казани и в Нижнем Новгороде в больницы с отравлением попали по 14 человек.