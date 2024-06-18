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У 28 жителей Казани и Нижнего Новгорода подозревают ботулизм

У 28 жителей Казани и Нижнего Новгорода подозревают ботулизм

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе Число людей, госпитализированных с подозрением на ботулизм, растет. Как сообщил источник РЕН ТВ, по состоянию на утро 18 июня в Казани и в Нижнем Новгороде в больницы с отравлением попали по 14 человек.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Это спланированная хохлами акция ботулизма по всей стране! Правда, касается она ленивых, которые едят заказные блюда, сделанные грязными руками гастарбайтеров. Кушайте дальше.
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14 час.

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