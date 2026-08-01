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Царьград

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Путин отметил роль железнодорожников в поддержке спецоперации

Путин отметил роль железнодорожников в поддержке спецоперации

Президент России Владимир Путин поздравил работников железных дорог с профессиональным праздником, подчеркнув их решающую поддержку в снабжении войск Специальной военной операции и жителей приграничных районов.

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